ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Chanceux, les Verts se veulent à nouveau ambitieux »

Wahbi Khazri l’a dit après la victoire de l’ASSE contre Nîmes hier soir, dans un match où le VAR aura été omniprésent : il est convaincu que les Verts feront une bonne deuxième partie de saison. Le retour des blessés le laisse à penser. Denis Bouanga et Yann M’Vila sont entrés en jeu contre les Crocos, William Saliba et Romain Hamouma étaient sur le banc. Seul Zaydou Youssouf se fait encore attendre, comme Ryad Boudebouz, mais forcément, ces retours de joueurs importants devraient changer le visage de l’ASSE. C’est d’ailleurs à souhaiter car contre Nîmes, une fois de plus, ce n’était vraiment pas brillant…

Khazri enfin dans son meilleur rôle

A 2-0 grâce à un doublé de Khazri, décidément bien plus incisif quand il joue en 9 et demi qu’en pointe, les Verts ont trouvé le moyen de se faire peur en se relâchant, avec un but encaissé juste avant la mi-temps. Et en fin de match, au terme d’une deuxième mi-temps ennuyeuse au possible, ils ont vu avec soulagement M. Stinat refuser un second but nimois pour un hors jeu de Loïck Landre. A quelques centimètres près, la déconvenue aurait été terrible… Mais après quatre défaites de rang en L1, cette victoire, bien que laborieuse, fait forcément du bien aux Verts. Après la rencontre Loïc Perrin a insisté sur l’état d’esprit de son équipe. Claude Puel aussi. Et Denis Bouanga a même parlé d’« un nouvel état d’esprit ».

Un bon coup à jouer à Monaco

Outre la victoire, qui ramène l’ASSE a 5 points du 4e, Montpellier, l’autre bonne nouvelle est venue de la Principauté où l’AS Monaco a été battue par Strasbourg (1-3). Avant le match de Coupe de France à Louis II mardi, les Verts se disent forcément qu’ils auront un bon coup à jouer chez des Monégasques qui viennent d’encaisser sept buts en deux matches. La rencontre devrait permettre à M’Vila, Bouanga, Hamouma et Saliba de faire leurs retours dans le onze. Silva pourrait lui aussi débuter.

Les choix de Puel s’affinent

En revanche, au sein d’un effectif pléthorique, les grands perdants de ce début d’année se nomment Kolo, dont Puel a laissé entendre enn conférence de presse qu’il avait refusé de jouer un match au poste de latéral gauche, récemment, mais aussi Palencia et Aholou, écartés contre Nîmes. Moukoudi et Boudebouz peuvent eux aussi s’inquiéter pour leur fin de saison. A moins que le Mercato, d’ici sa fermeture, en fin de semaine prochaine…