ASSE : l’arbitre du match contre le Paris FC associé à un souvenir cauchemardesque

C’est M. Letexier qui arbitrera le 16e de finale de la Coupe de France entre l’ASSE et le Paris FC samedi. Il y a un an, il était du 3-6 contre Dijon.

Initialement, c’est M. Schneider qui devait officier lors du 16e de finale de Coupe de France qui opposera le Paris FC à l’AS Saint-Etienne samedi. Mais la FFF vient d’annoncer que c’est finalement M. Letexier qui se chargera de diriger les débats au stade Charléty.

Et pour les Verts, Letexier rime avec déculottée. En effet, il y a un an quasiment jour pour jour (c’était le 23 janvier), Dijon, pourtant au plus mal en championnat, était venu étriller l’ASSE à Geoffroy-Guichard (6-3) au même stade de la compétition ! Une sortie de route des plus marquantes à l’époque, qui n’avait cependant pas empêché Gasset et ses hommes de finir européens.

Claude Puel doit espérer la même conclusion, même si, en ce qui le concerne, une défaite samedi pourrait avoir de grosses répercussions vu la mauvaise passe que traverse son équipe depuis un mois.