ASSE : le bilan des recrues de la réserve, c’est quasi un zéro pointé !

L’équipe réserve de l’ASSE est officiellement reléguée en National 3 et les joueurs censés la renforcer ont quasi tous réalisé une saison décevante…Tour d’horizon

Edmilson CORREIA

Parmi les recrues de la réserve, le petit ailier originaire de Guinée-Bissau est le seul à avoir eu un peu de temps de jeu avec les pros. Buteur en Coupe de la Ligue à Nîmes (2-1), il peine tout de même à sortir du lot en National 2.

Abdelaziz KOUYATE

Le défenseur central issu de l’AS Monaco, qui n’avait pas été conservé par l’ASM après sa formation avant de tenter sa chance au Pérou, a glissé vers le banc après une première partie de saison où il a peiné à se hisser au niveau recquis pour le National 2. Avant l’arrêt des compétitions, il ne faisait plus figure que de 3e option à son poste derrière Marvin Tshibuabua et Mickaël Nadé. Il ne sera pas conservé.

Luis SANCHEZ

Prêté pour deux ans, le jeune milieu colombien, précédé d’une flatteuse réputation, international U19, a montré de belles qualités techniques à son arrivée, mais aussi des lacunes physiques. Il n’a jamais enchaîné et a été rarement décisif. Il a passé le plus clair de son temps sur le banc, barré à son poste par Bilal Benkhedim.

Jérémie PORSAN-CLEMENTE

Lui aussi s’est engagé pour deux ans, malgré ses échecs à Marseille et Montpellier, où il n’avait pu jouer plus haut qu’en réserve. L’attaquant n’a inscrit qu’1 but. Il était de plus en plus souvent remplaçant avant l’arrêt des compétitions.

Kleyveens HERELLE

Surprise du dernier Mercato d’hiver, l’attaquant, qui évoluait à Avranches (National), tantôt en équipe première tantôt en réserve, n’aura pas eu beaucoup d’impact sur la formation de Razik Nedder. 1 but dès son arrivée mais il n’a pas pu enchaîner. Son départ est déjà acté.

Lucas LLORT

Comme Porsan-Clémenté, le latéral gauche a été récupéré à Montpellier où il était en fin de contrat. Disposant d’un contrat pro de deux ans, il est la recrue qui a joué le plus et qui a donné le plus de satisfaction en réserve. Claude Puel ne lui a pas donné sa chance mais cela pourrait venir : il a un œil sur lui et l’intègrait régulièrement aux entraînements avant le confinement.