ASSE : le bilan mitigé qui s’impose à Claude Puel après Angers (0-1)

true

L’ASSE a conclu sa période de préparation par une défaite face au SCO Angers (0-1). Une rencontre toutefois riche en enseignements.

Claude Puel a tenté de peaufiner les derniers réglages avant l’entame de la saison de Ligue 1 face au SCO Angers. L’entraîneur de l’ASSE se sera bien rendu compte que tout n’est pas parfait. Mais quelques motifs de satisfaction existent.

Les tops : Fofana, le match de Moueffek…

Pour cette rencontre, Claude Puel avait fait sans surprise le pari de la jeunesse avec une moyenne d’âge très basse. Mais les jeunes pousses de l’ASSE n’ont pas été les plus déméritants. Dans la lignée d’un Wesley Fofana toujours aussi impressionnant en charnière centrale, le jeune Aimen Moueffek a disputé tout le match sur le couloir droit et s’est montré particulièrement convaincant. Par ailleurs, le duo Youssouf – Neyou assuré d’animer le jeu stéphanois s’est montré plutôt à son avantage.

Les flops : l’arrière-gauche, Aouchiche et le jeu offensif…

L’entraîneur des Verts avait choisi d’aligner un dispositif inhabituel en 4-4-2 en losange pour tenter de confier les clés à Adil Aouchiche. Problème, le milieu offensif de l’ASSE a livré un match discret. Plus globalement, l’animation offensive avec Bouanga et Hamouma a manqué de liant. Et les entrées d’Abi, Krasso ou Nordin n’ont pas été beaucoup plus rassurantes. Mais ailleurs, la question d’un latéral gauche est clairement urgente. Yvan Maçon, aligné à ce poste inhabituel, s’est montré en difficulté.