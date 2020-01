ASSE : le bulletin de notes des recrues 2019 à la mi-saison (2eme partie)

true

Franck Honorat 11/20

Une fracture de la mâchoire l’a éloigné des terrains et il a dû attendre novembre pour débuter en L1, à Nantes (3-1), avec une première passe décisive à la clé, suivie d’une autre contre Nice (4-1) et d’un match plus compliqué à Reims (1-3), avant de se blesser.

Nelson Alpha Sissoko 0/20

Réserviste à Clermont, le latéral droit n’a pas joué la moindre minute en équipe première. Printant ne l’a même pas inscrit dans la liste pour la Ligue Europa. Et en National 2, il n’a pas été au dessus du lot. Une énigme.

Sergi Palencia 6/20

Des débuts prometteurs à Marseille -0-1), où Jordan Amavi avait écourté son match en l’envoyant à l’infirmerie pour un bon mois. Mais une fois son entorse à la cheville guérie, l’Espagnol a souffert à chacune de ses apparitions, notamment à Rennes (1-2) pour la première défaite de l’ère Puel. Un premier semestre très difficile.

Miguel Trauco 11/20

Pour sa première expérience en Europe, le Péruvien a vite séduit par sa grinta. Il a soufflé le chaud et le froid, mais il a montré de belles qualités en particulier à Nantes (3-2) où il avait marqué et délivré une passe décisive. Encourageant.

Jean-Eudes Aholou 6/20

Un but d’entrée à Dijon (2-1), et puis plus rien… Enfin si, des blessures et une expulsion contre Paris (0-4). L’apport du milieu, prêté par Monaco, a été décevant. Il est où l’Aholou de Srtrasbourg ?

Ryad Boudebouz 7/20

L’Algérien a terminé la phase aller avec 1 but, inscrit sur penalty à Strasbourg (1-2), et 3 passes décisives. Un bilan maigre, alors qu’il a été l’un des joueurs les plus utilisés. Loin de son niveau de Sochaux et Montpellier, il n’a pas fait oublier Rémy Cabella. Et le public l’a pris en grippe. Peut mieux faire. Enfin, on l’espère…