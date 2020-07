ASSE : le club officialise le retour de Ruffier dans l’effectif des Verts

true

Ce mardi, l’ASSE a officialisé sa décision concernant Stéphane Ruffier. Comme annoncé, le portier stéphanois n’a pas été licencié par son club.

Depuis sa mise à pied à titre conservatoire et son entretien préalable au licenciement, les signaux étaient au rouge pour le gardien de l’ASSE, Stéphane Ruffier. Tout laissait à penser que le club stéphanois allait prendre la décision de se séparer de son gardien de but. Finalement, les choses semblent s’être apaisées.

Confirmant les informations de l’Equipe d’hier, le club stéphanois annonce ce mardi que Stéphane Ruffier va bel et bien faire son retour dans l’effectif, et même reprendre l’entraînement dès ce mercredi après une mise à pied disciplinaire de six jours pour un acte d’insubordination.

ℹ️ Au terme de la procédure conforme aux dispositions de la Charte du Football Professionnel, Stéphane #Ruffier a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination. Lire le communiqué complet 👇https://t.co/pWMjnp5tfO — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 28, 2020

Le communiqué de l’ASSE :

Après avoir reçu Stéphane Ruffier dans le cadre d’un entretien qui s’est tenu le 22 juillet dernier, l’AS Saint-Étienne lui a signifié, par lettre recommandée expédiée hier après-midi, la notification de sa sanction.

Au terme de la procédure conforme aux dispositions de la Charte du Football Professionnel, le joueur a été sanctionné d’une mise à pied disciplinaire de six jours consécutive à un acte d’insubordination.

Dès ce mercredi, Stéphane Ruffier reprendra l’entraînement.