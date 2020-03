ASSE : le coronavirus fait aussi les affaires de Puel

true

Le coronavirus ne fait pas que des victimes. Indirectement, la pandémie qui met la France en quarantaine peut aussi faire les affaires de certains joueurs sur le flanc. En Espagne, le Real Madrid va peut-être ainsi retrouver Eden Hazard avant le terme d’une saison à rallonge. Luis Suarez pourrait en faire de même au FC Barcelone. De même que Memphis Depay à l’OL.

À l’ASSE, plusieurs éléments sont concernés : Romain Hamouma, Wahbi Khazri et Loïc Perrin. Le premier ne cachait d’ailleurs pas sa joie, vendredi matin, à l’entraînement. Blessé à la cuisse gauche début février, l’attaquant stéphanois peut de nouveau gambader. Il en va de même pour Khazri, victime d’une blessure similaire au cours du même match. Tous deux auraient pu postuler pour une place dans le groupe qui devait se déplacer à Monaco, dimanche.

Perrin, lui, pourrait sortir grand vainqueur de cette pause forcée. Le capitaine des Verts (34 ans) peine à se remettre de sa blessure à l’ischio-jambier gauche survenue lors d’un banal entraînement fin février. « Il se trouve toujours en phase de reprise. Plus le temps passe, plus il voit ses chances de rechausser les crampons augmenter », explique L’Équipe dans son édition du jour. En revanche, il semble acquis que Kévin Monnet-Paquet et Zaydou Youssouf, opérés du genou gauche respectivement les 17 octobre et 20 février, en ont terminé avec cette saison.