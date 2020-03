ASSE : le médecin des Verts fait des heureux

true

Le médecin de l’ASSE, Tarak Bouzaabia, continue de suivre les joueurs au quotidien, ainsi que leurs familles, si le besoin s’en fait sentir.

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, le médecin de l’ASSE, Tarak Bouzaabia, ne chôme pas en cette période de confinement ! S’il n’a pas les habituelles entorses et autres ecchymoses d’après-match à soigner, le responsable du secteur médical des Verts a expliqué au Progrès qu’il était toujours en contact avec les joueurs et que ceux-ci le sollicitaient régulièrement… pour eux comme pour leur famille !

« Un joueur m’a déjà appelé à 7h30 car son enfant souffrait d’une gastro-entérite et il s’était vu refuser l’accès aux urgences. Je lui ai dit de venir à 8h30 au club et j’ai ausculté son enfant. Un autre est venu pour une pathologie ORL. »

#ASSE Tarak soigne les patraques : Depuis que les mesures de confinement ont été instaurées, le médecin de l’ASSE Tarak Bouzaabia garde le contact avec les joueurs qui le sollicitent, comme il l’explique dans la Pravda…https://t.co/yiwyVVXH2c — Poteaux Carrés (@poteauxcarres) March 26, 2020

« On assure une permanence des soins et un suivi physique et téléphonique des joueurs et de leurs familles. Je suis à leur écoute vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Beaucoup se retrouvent éparpillés dans toute la France. On est là pour apporter des réponses à leur questionnement, les rassurer. »