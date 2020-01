ASSE : le néo-pro Maxence Rivera vu par ses anciens coachs

true

Sur le site Poteaux Carrés, Laurent Batlles, qui a connu Maxence Rivera la saison dernière avec la réserve de l’ASSE, a évoqué le profil du néo-pro stéphanois. « Maxence est un attaquant très adroit devant le but, il a les deux pieds et va relativement vite, a confié le coach de Troyes (L2). Maxence a la capacité d’éliminer, d’aller très vite vers l’avant. J’ai le souvenir d’un garçon impliqué non seulement en match mais à l’entraînement, il montrait de très belles choses. C’est un joueur intéressant car je le trouve adroit et doté d’une très bonne technique. A lui de grandir tranquillement à l’ASSE. »

Batlles et Chaintreuil ne doutent pas de sa réussite

Coach des U17 de l’ASSE la saison passée, Christophe Chaintreuil a lui aussi présenté Maxence Rivera sur Poteaux Carrés. « La saison passée, Maxence a fait des performances assez exceptionnelles dans mon équipe des U17 nationaux, a confié l’ancien milieu de terrain, aujourd’hui à Nîmes. Il a mis plus de dix buts mais aussi délivré un paquet de passes décisives. Maxence est très dynamique, très vif sur ses appuis, il a cette capacité à éliminer dans des petites surfaces. Il a un petit gabarit mais il est très tonique, avec une très bonne coordination. Il est très percutant et a des changements de direction qui sont très déroutants. »

« Très à l’aise avec son pied droit »

Et à l’ancien milieu des Verts de développer. « Maxence est très à l’aise avec son pied droit, il aime jouer côté gauche pour pouvoir rentrer intérieur car il a cette faculté à envelopper son ballon et aller chercher la lucarne opposée. Il a marqué plusieurs buts comme ça la saison passée. C’est un joueur capable de répéter les efforts, il ne rechigne pas à défendre. Il a les qualités d’un attaquant moderne. C’est un compétiteur, il a du caractère. Il a tous les atouts pour aller haut. »