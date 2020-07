ASSE : le onze de départ de Claude Puel face à Charleroi

false

A 17 heures 30, l’ASSE dispute son troisième match amical de la trêve estivale face aux joueurs belges de Charleroi. Voici le onze de départ de Claude Puel.

Dans quelques minutes, au centre sportif Robert Herbin de l’Etrat, l‘ASSE dispute son troisième match amical de préparation face aux Belges de Charleroi. Les Verts, qui restent sur deux succès face à Rumilly (4-1) et l’OGC Nice (4-1), vont tenter de réaliser la passe de trois et ce à plus d’une semaine de la finale de Coupe de France face au PSG, le 24 juillet au Stade de France.

Voici, ci-dessous, le onze de départ aligné par l’entraîneur, Claude Puel.