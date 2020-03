ASSE : le passe-temps peu commun de Loïc Perrin pendant le confinement

true

Disposant de beaucoup de temps libre avec l’arrêt de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, Loïc Perrin a trouvé comment s’occuper.

A l’instar des autres joueurs de Ligue 1, Loïc Perrin cherche des moyens de s’entraîner et de tuer le temps lors du confinement. Et le capitaine de l’AS Saint-Etienne a trouvé une curieuse façon d’occuper son temps, là où d’autres sont davantage télévision, PlayStation et jongles avec du papier toilettes. Une bon plan que le joueur de 35 ans a partagé dans le « Progrès ».

« J’ai deux enfants de 6 et 9 ans, on les fait travailler un peu le matin et l’après-midi mais sans se prendre la tête. Après on jardine, on désherbe. Les joueurs ont chacun un programme physique individualisé. On fait attention aussi à ce que l’on mange. Comme lorsqu’on est blessé. Désherber et jardiner m’aident à brûler des calories », a glissé l’intéressé, qui était en phase de reprise avant l’interruption de la L1 pour cause de coronavirus.

Décidément, Loïc Perrin n’a pas que le cœur vert. Il a aussi la main … verte.