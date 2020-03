ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Aulas pensait à l’ASSE bien sûr »

true

Que de mauvaises langues autour des terrains de football! Lorsque Jean-Michel Aulas a proposé d’annuler l’exercice en cours et de prendre en compte le classement de la saison dernière, ce n’était pas du tout parce qu’il songeait aux intérêts de l’Olympique lyonnais, mais qu’il voyait là un bon moyen de sauver l’ASSE qui lutte pour le maintien. Vous ne nous croyez pas? Mais si, il tient tellement au rendez-vous annuel avec les Verts qui lui permet de remplir le Groupama Stadium, qu’il veut à tout prix voir les Verts rester en Ligue 1.

Non Dimitri, si JMA a des frissons, ce sont ceux des derbys

Payet a fait fausse route en plaisantant sur Twitter « «Mais il est sérieux celui-là ? Jean-Michel Aulas il a craqué. Il faut prendre sa température vite ». Si le président de l’OL a des frissons, c’est justement de la faute au meneur de jeu marseillais, pas de la grippe. Ce sont les frissons des derbys, ceux du centième, ceux du coup-franc qui a fait entrer Dimitri dans l’histoire des Verts, comme plus tard Alex Söderlund où Robert Beric. Et oui, même quand on est dans l’autre camp, on vibre dans ces moments forts, par amour du sport…

Vous n’êtes toujours pas d’accord avec cette hypothèse? Vous imaginez vraiment JMA, si égoïste, si égocentrique que même dans des circonstances aussi graves que celles imposées par le Coronavirus il aurait eu l’outrecuidance de ne faire que de bas calculs, ceux d’une deuxième chance en ligue des champions? Ce serait faire fi de son intelligence, de sa bonté, de l’empathie qu’il n’a de cesse de manifester pour ses concurrents, de sa loyauté et de son esprit sportif. Mais voilà, face à la levée de boucliers suscitée par sa géniale suggestion, il y a bien peu de chances de la voir aboutir. Pas de saison blanche qui aurait expédié l’OL en C1 avec le PSG et le LOSC, pas de championnat sans relégués: «Il est suspendu, il n’est pas arrêté et donc il reprendra et s’achèvera », souhaite le directeur général de la Ligue, Didier Quillot.

Ok pour « l’un des plus beaux », car LE plus beau sauvetage sur sa ligne de l’histoire, c’est celui de @loicperrin_24 😉

Dans le temps additionnel et suivi d’un but égalisateur !

Capi 😍😍😍 https://t.co/aKGdUccQEs pic.twitter.com/qsyl5WjPk1 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) March 15, 2020

Menace de procès en diffamation et chicayas d’Aulas

Et puis, juré-craché, les observateurs de tout bord ont mal interprété les déclarations de JMA au Monde, quand il a répondu qu’en cas d’impossibilité de terminer le championnat de France en temps et en heure. « le plus logique serait de dire, on annule tout et on repart sur la situation du début de saison ». Énervé, il a d’ailleurs envoyé à son alter-ego de l’OM. Jacques-Henri Eyraud, un tweet puncheur « Le foot, JH, n’a jamais été ta meilleure compétence… tu t’exposes à une plainte en diffamation car tu as travesti mes propos ». Eyraud avait osé écrire « Nous connaissons la volonté obsessionnelle de Jean-Michel Aulas de défendre l’OL par tous les moyens » tandis que le président de Rennes embrayait « Personnellement je trouve cette déclaration de M. Aulas indécente ». Personne n’avait rien compris, en fait. Ni Nathalie Boy de la Tour, président de la LFP lançant « Le football, c’est la solidarité entre les quarante clubs… Ces paroles n’engagent que lui ». Ni Bernard Blaquart , le coach des crocos qui a mis sa couche de fair-play « On ne pourrait pas se réjouir d’une telle décision. C’est inconcevable même si Nîmes, aujourd’hui, en profiterait ».

Devant cette polémique, un exercice qu’il abhorre, on le sait, le patron de l’OL a donc mis les choses au point « Face à une pandémie, les chicayas entre clubs, ça n’existe plus. Tout ça n’a rien à voir avec l’OL ou l’OM, il y a un vrai sujet de santé ». Voilà des propos d’un grand dirigeant qui ne pense pas qu’à son club. D’ailleurs, il l’explique bien. S’il a parlé de saison blanche, « Ce n’est pas tellement pour le titre et les places européennes, c’est surtout par rapport à ceux qui descendent ». On vous l’a dit, il a pensé à ses voisins stéphanois… Mais qu’il se rassure. Cette trêve imposée va peut-être permettre à Claude Puel de replacer son équipe sur de bons rails, ceux du maintien. Même si, franchement, ce n’est pas trop la préoccupation du moment ».

Didier BIGARD