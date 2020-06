ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Construire sans rien casser »

true

Didier Bigard pose son regard sur le début de Mercato de l’ASSE, qui vient d’annoncer les premiers contrats pros de trois jeunes et va s’efforcer de recruter malin tout en tentant de conserver ses meilleurs joueurs.

Trois signatures annoncées en rafale par l’ASSE vendredi dernier. On ne va vous mentir, ce n’est pas ce qui mis le feu aux réseaux sociaux, et cela, sans faire injure aux jeunes pousses du club qui ont paraphé ce premier contrat d’adulte et donné leur première interview, sur le site du club, forcément. Libre aux médias de reprendre le discours officiel et policé. Mais derrière les éléments de langage «Satisfaction, fierté, apprentissage, remerciements, travail et même belles couleurs » on retiendra surtout que les dirigeants stéphanois croient beaucoup en eux, tout comme des joueurs cadres dont M’Vila, cité par Le Progres.

Gourna-Douath, Saban, Green, mais aussi Aouchiche

Lucas Gourna-Douath, Mathys Saban et Etienne Green respectivement âgés de 17 (presque), 18 et 19 ans sont donc désormais professionnels et deviennent trois symboles concrets de la politique de formation présentée par Claude Puel le 13 mai dans l’Equipe et Le Progrès. Il avait alors, entre autres, expliqué «Je trouve plus sain d’être davantage exigeant sur les signatures professionnelles ». Et pour ceux qui n’auraient pas compris il avait insisté « le modèle ne doit pas être celui qui consiste à faire signer des jeunes pour encadrer la réserve. On doit les former pour jouer en équipe première ».

On en déduira que les trois gamins ont un réel potentiel et qu’on ne les laissera pas se perdre sous prétexte qu’ils rendent service à la Nationale 2 ou 3, quitte à opérer à un autre poste que le leur. Un peu comme en basket quand on met sous les paniers un gosse qui a grandi trop vite sans se soucier de son potentiel à la mène ou à l’aile. Puel avait pris, lui, pour contre-exemple Charles Abi « Ca m’embête qu’il ait été formé ailier gauche alors qu’il a les qualités pour devenir l’avant-centre du futur ».

On ne sait pas si c’est ce qui a convaincu le jeune espoir du PSG Adil Aouchiche, de prêter une oreille attentive au discours stéphanois. A 17 ans, malgré une foule de prétendants (Galatasaray, Rennes, Bordeaux, Arsenal), il a montré son intérêt pour Saint-Etienne au point d’y avoir passé sa visite médicale et parcouru les installations de l’Etrat.

On attendra l’ouverture du mercato pour une officialisation qui conforterait la volonté forézienne de s’appuyer sur des jeunes, parce c’est dans la culture stéphanoise, que c’est la philosophie de Puel et qu’il y a un diktat économique. « L’ancien mode de fonctionnement ne pouvait plus durer. Le club s’est beaucoup endetté, a fait des efforts financiers hors normes. Il faut retrouver une cohérence tout en essayant de conserver toute l’ambition du club» a prévenu, le mois dernier, le successeur de Gasset et Printant.

D’abord garder les meilleurs éléments

Robert Herbin qui s’est battu pour poursuivre une telle politique, lorsque Roger Rocher a voulu changer de cap après 1976, apprécierait sans doute, mais le monde a changé. Claude Puel devra, lui, lutter avant tout pour conserver ses meilleurs éléments, à commencer par Denis Bouanga et Wesley Fofana. « C’est avec ce type de joueurs que le club peut se projeter dans le futur. On fera donc tout pour garder nos meilleurs éléments. J’ai beaucoup insisté pour prolonger Wesley car il me paraît primordial de le voir encore quelques saisons avec son club formateur. Après, je ne suis pas naïf. La durée de vie d’un jeune dans un club français n’est pas très importante ».

C’est de la lucidité et du pragmatisme, mais le foot, c’est aussi du rêve auquel les supporters des Verts ont plus que jamais droit. « Je suis dans la position d’un bâtisseur d’effectif » a résumé Puel dans ses dernières interviews. Ça tombe bien, Geoffroy-Guichard veut une équipe. Pas qu’on en détruise ses fondations. »

Didier BIGARD