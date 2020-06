ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « On ne vend pas au son du canon »

true

Didier Bigard s’interroge sur une possible vente de l’ASSE, et le bon timing pour le duo Romeyer-Caiazzo de passer la main…

« Acheter au son du canon, vendre au son des violons: l’adage inculqué à tout nouveau boursicoteur est plus que jamais d’actualité dans les clubs d’investissement. Les anciens et spécialistes en placements jouent aux professeurs de l’après crise, comme les journalistes de sport refont le match et le gagnent bien sûr, quand celui-ci a été joué. Mais sur les places boursières ou sur les terrains de football, c’est avant qu’il faut prendre la bonne décision.

On s’éloigne du stade, croyez-vous? Non, parce que le ballon roule de plus en plus dans les salles de marché et que les patrons des fonds d’investissement ont aujourd’hui tendance à voler quelques titres de la presse sportive aux joueurs et entraîneurs. Au grand désespoir des supporters qui croient encore au sport, aux valeurs et aux couleurs. Bordeaux en fait l’expérience, pas encore Saint-Etienne parce ses deux actionnaires sont deux passionnés, même si leurs motivations divergent.

« Le coronavirus a creusé un budget trop optimiste et la période des soldes tente les opportunistes »

L’un a été perfusé en vert, l’autre insufflé par un gonfleur de ballons. Le premier navigue entre Velay et Forez, sans trop s’éloigner de l’Etrat, l’autre nage entre Paris et Cannes sans perdre de vue la Ligue. Ils sont différents, pas toujours d’accord, mais finalement c’est peut-être ce qui a évité aux fidèles de Geoffroy-Guichard de se retrouver dans la même tribune contestataire que leurs cousins girondins, en lutte avec des Américains, ou peut-être des Chinois, des émirs, des Russes.

L’un voulait vendre, l’autre un peu moins, les banquiers s’affairaient, prospectaient, proposaient. Peak 6 a pointé le nez, visité jusqu’au musée avant de renoncer ou d’être recalé. D’autres portes ont été poussées mais sans assez de conviction pour appuyer sur la touche « enter » après avoir coché toutes les cases d’un accord.

⚽️ Le 17 juin, la reprise s’effectuera avec les joueurs sous contrat pour la saison 20-21. La situation des joueurs en fin de contrat le 30 juin fera l’objet d’un examen particulier et adapté à chaque cas. Lire le communiqué complet 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) June 13, 2020

Fallait-il vendre? Bernard Caiazzo et Roland Romeyer se sont posé maintes fois la question, mais pas toujours dans le bon tempo économique. A l’image du Toulousain Sadran, vendeur quand son club descend, les présidents des Verts ont été tentés de tout lâcher dès que la crise sportive menaçait. Mais la courbe de leurs intentions s’inversait quand celle des résultats se redressait. Qu’en sera-t-il cette année? Le coronavirus a creusé un budget trop optimiste et la période des soldes tente les opportunistes. Qu’on ne s’y méprenne pas, tout le monde est concerné quand les braderies s’organisent, de Lille hier à Marseille demain en passant par Lyon un jour peut-être. Alors, l’ASSE sera-t-elle sur le marché cet été?

Acheter au son du canon, vendre au son des violons… On peut trouver une variante avec le son du clairon, mais, lors de cette saison tronquée, ceux de la victoire n’ont pas souvent résonné, sinon face à l’OL – on ne peut pas l’oublier, et dans une demi-finale au scénario parfait pour les cardiologues en mal de patients.

C’était le 5 mars, il y a une éternité, et la fenêtre ouverte sur le Stade de France n’en finit pas, depuis, de battre au gré des postillons voletant à travers les continents et des courants d’air agités par les dirigeants du football français. Mais bon, cette finale, on l’attend depuis 28 ans, alors 28 jours de plus ou de moins… Ce sont autant de semaines à pouvoir rêver de clairons, de violons, d’Europe, de bonheur et d’euphorie. Celle qui ferait tout oublier, même de vendre quand ce sera le bon moment. Car bien sûr, aujourd’hui, ça ne l’est pas du tout. »

Didier BIGARD