ASSE – Le rendez-vous de Didier Bigard : « Panique dans la crise »

Ancien responsable des sports au Progrès, Didier Bigard évoque l’actualité de l’ASSE et plus globalement l’avenir de la L1 en ces temps de confinement… et de négociations.

« On aimerait écrire que Carlo Ancelotti ait raison de se montrer optimiste sur la nature humaine quand au sujet de la crise du coronavirus, il déclare dans L’Equipe : « Ce qui nous arrive est une leçon, une bonne leçon à retenir et j’espère qu’elle nous rendra meilleurs dans le futur ». Mais ce n’est pas vraiment sûr et le seul consensus concerne le présent « Il y a d’abord des vies auxquelles on doit penser aujourd’hui ». Sur ce point, aucune discussion possible, mais il y a plus de débats quand on évoque la sortie du confinement. Si l’ex-entraîneur du PSG lance « je m’en fous de savoir si on va reprendre en juin, en juillet ou en août », ce n’est pas le cas du tout dans le monde du football.

Les dirigeants du foot savent faire entendre leur voix au point d’être sourds

Tous les secteurs du monde économique sont frappés, mais on a parfois l’impression que le football l’est plus durement, tant des pages lui sont consacrées et pas seulement dans la rubrique des sports. La communication est un art que les dirigeants de clubs maîtrisent. Ils savent faire entendre leur voix au point d’être sourds à celles des autres, d’irriter ceux qui sont aujourd’hui en chômage partiel sans les compléments de millionnaires en vogue autour du ballon. « J’ai vu que les clubs étaient inquiets. C’est une plaisanterie » gronde ainsi un ancien judoka qui travaille auprès des jeunes en difficulté. Il y a un décalage entre la vraie vie et celle d’un univers qui ne tourne plus aussi rond que le voudraient ses actionnaires.

Quand Yves Wenker directeur de l’hôtel Raphaël à Paris déclare fataliste sur France télévisions « On a tous perdu une activité, je ne peux pas vous donner de chiffres, mais ce n’est que temporaire », les dirigeants de club n’en finissent pas de se lamenter. Ils avancent des solutions qui défendent des intérêts aussi particuliers que leur sport est collectif, créent des commissions qui parlent gros sous quand le seul souci de ceux qui gouvernent le monde est celui de la santé, de l’Asie à l’Amérique du sud en passant par l’Europe et les États-Unis.

A chacun son niveau de responsabilités. On comprend qu’il faille anticiper l’après. Les Conseils d’administration des multinationales, comme les patrons de PME, artisans ou petits commerçants le font, à des degrés divers, mais ils sont plus discrets. Si les premiers et autres fonds d’investissement sont peut-être plus pudiques parce que leurs pertes sont proportionnelles à leurs profits d’hier, tous ont bien la même problématique que celle avancée par les clubs, la survie de leur entreprise.

Les contrats télé ont fait tourner les têtes

La différence, c’est que dans le foot un budget est un pari avec des recettes dépendant du classement espéré (8eme pour l’ASSE) et de contrats télé qui ont fait tourner les têtes. Le dernier, signé avec Médiapro, a explosé des budgets par anticipation (109 M€ à Saint-Etienne) et aujourd’hui, c’est la panique. Canal et beIN ne veulent plus payer, retour de bâton pour ceux qui ont eu la mémoire courte. Canal qui a fait du foot français ce qu’il est devenu a été écarté lors du dernier appel d’offres puis beIN a vu les clubs se liguer contre elle pour une histoire de droits internationaux. Et Mediapro ne fera pas de cadeau si la reprise de la saison prochaine tarde…

Quelle solution alors ? Se lamenter, se plaindre du contexte comme lorsque les présidents estimaient payer trop de charges, oubliant que c’est le cas des autres secteurs d’activité ? Ou remettre en questions un ballon sur-gonflé comme le préconise Karl-Heinz Rummenigge ? « Les salaires et transferts ont atteint des montants malsains. Le coronavirus et la crise qu’il provoque vont au moins conduire à stopper ce « Toujours plus, toujours plus cher, toujours plus vite » ». Le patron du Bayern évoque un nouvel équilibre à trouver. Cela signifie « collectivement » et là ce n’est pas gagné… »

Didier BIGARD