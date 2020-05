ASSE : l’énorme coup de gueule de Romeyer au sujet de la Coupe de France

true

Le président du directoire de l’ASSE veut que les rumeurs s’arrêtent au sujet de la finale de la Coupe de France, qui doit opposer ses Verts au PSG.

Le président de la FFF, Noël Le Graët, est un malin. Ou un opportuniste, pour ses détracteurs. Car s’il a rapidement pris position pour un arrêt des championnats pros, ce qui ne relève pas de son autorité, il fait en revanche tout pour que la finale de la Coupe de France ait lieu. Ce qui est un non-sens total. Et cela a le don d’énerver Roland Romeyer. Le président du directoire de l’ASSE a poussé un coup de gueule dans L’Equipe à paraître demain, dont voici des extraits.

« On nous parle de cette finale dans un Stade de France vide. Je ne peux pas imaginer une minute qu’on la joue sans nos supporters. Ça ne passera d’ailleurs pas auprès des nôtres. Saint-Étienne, sans ses supporters, n’est plus Saint-Étienne. Pour moi, ce n’est pas possible de la jouer sans eux. La Ligue 1 est arrêtée et pas la Coupe de France ? Pourquoi continuerait-elle au-delà de cette saison ? «

Roland Romeyer, président de Saint-Étienne : « Jouer la finale à huis clos ? Une aberration ! » Le président du directoire de Saint-Étienne, se montre fermement opposé à l’idée de jouer la finale de la Coupe de France contre le PSG sans spectateurs https://t.co/m5BYVwFz6V pic.twitter.com/ora6dHDO3d — L’ÉQUIPE (@lequipe) May 2, 2020

« On marche sur la tête ! C’est une aberration complète ! Après, je ne dirige pas le football français. Je dis simplement ce que je pense. Je suis peut-être un âne, je suis peut-être bête. Les contrats s’arrêtent au 30 juin. Des joueurs vont partir, d’autres vont arriver. Et on la jouera avec qui, cette finale ? J’en ai marre de cette histoire de Coupe de France. »