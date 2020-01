ASSE : les bonnes résolutions de Vagner pour 2020

true

Opéré le 30 novembre dernier d’une fracture du péroné, Vagner Dias Gonçalves, l’attaquant de l’ASSE prêté à Nancy, s’est confié à L’Est Républicain. Il espère revenir au plus tôt.« On vient de me retirer le plâtre porté pendant six semaines, ça fait du bien ! J’ai un peu perdu en muscles mais c’est normal, ça va revenir avec la rééducation et le travail physique. Je n’ai pas de douleur et je peux commencer à bouger mon pied. Le moral est là, aussi. J’ai passé un mois au Cap-Vert, il y avait ma famille, le soleil et des températures autour de 25 degrés… Même si j’étais en béquilles, j’ai essayé de pas mal bouger, de ne pas rester inactif, pour éviter de grossir. J’ai pris un petit kilo mais ce n’est rien. »

Il rêve de L1

Positif, le petit attaquant relativise. « C’est simplement un mauvais moment de ma carrière, tous les joueurs en connaissent. J’ai également la chance d’être beaucoup soutenu et encouragé. Je sens beaucoup d’amour autour de moi à Nancy, ça me booste. Les gens de Saint-Etienne prennent tout le temps de mes nouvelles, aussi. »

Le Capverdien espère aider Nancy à finir très fort sa saison, et pourquoi pas à monter en L1. « J’ai envie de rejouer le plus vite possible mais, d’un autre côté, je veux très bien me soigner pour éviter tous les risques de rechute. Je ne dois pas me précipiter. Ce serait super d’être de nouveau opérationnel et de nouveau en forme en avril. Faire mon retour et marquer le but de la montée, ce serait beau, magnifique, mais il faut faire les choses par étapes. Pour le moment, je ne peux être que le premier supporter de l’équipe, je suis à fond derrière les copains. »

Avant de se blesser, Vagner (24 ans) avait inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives avec l’ASNL, actuel 7e de L2.