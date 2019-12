ASSE : les Crocos nîmois clairement pas intéressés par le match de ce soir

L’entraîneur du Nîmes Olympique, Bernard Blaquart, s’est montré très clair à propos du match contre l’ASSE : il n’est clairement pas intéressé par la Coupe de la Ligue.

Il s’annonce passionnant, ce Nîmes-ASSE ! D’un côté, des Gardois au plus mal en championnat et qui joueront samedi au Vélodrome, de l’autre, des Verts épuisés par leur marathon européen. Ça devrait donner une opposition entre habituels remplaçants, le coach nîmois, Bernard Blaquart, étant à la limite du je-m’en-foutisme !

« Jamais on a fait de la coupe une priorité, notamment le président. Pendant des années, on a joué la montée maintenant c’est le maintien. Il y a à chaque fois des enjeux beaucoup plus importants. On aimerait disputer la coupe en étant bien au chaud au milieu du tableau et tranquille. On la jouerait de différente manière. Nous n’avons pas le droit de dire que l’on s’en fout. »

« On n’a pas gagné depuis 11 matches sauf en Coupe de la Ligue, on ne va pas faire les difficiles. C’est l’occasion pour les joueurs qui ne jouent pas souvent de se montrer et de se positionner en candidats pour disputer les prochains matches. Nous aussi on va faire beaucoup tourner notamment pour savoir où en sont ceux qui n’ont pas joué ces derniers temps. Les remplaçants de samedi dernier ont des grandes chances de démarrer. »