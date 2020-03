ASSE : les dirigeants des Verts répondent à la polémique

true

Le club de l’ASSE, au travers d’un communiqué, a tenu à répondre aux affirmations publiées ce matin par le quotidien l’Equipe sur une supposée brouille Puel-Romeyer.

Ce matin, comme vous le savez, le quotidien l’Equipe a publié plusieurs informations au sujet de tensions, assez fortes, demeurant au sein même de l’ASSE. Notamment en ce qui concerne la relation Claude Puel-Roland Romeyer. Il n’aura fallu que quelques heures au club du Forez pour publier un communiqué attendu.

Qui ne dément en rien ce qui a été écrit, mais qui insiste, au contraire, sur l’unité du club en ces temps d’épidémie du coronavirus.

Voici le communiqué : « L’AS Saint-Étienne déplore les faits erronés et la polémique, inutile en cette période de crise sanitaire, diffusés par L’Equipe.

À ce jour, les dirigeants de l’ASSE sont animés par la seule volonté de prendre les mesures nécessaires à la protection des 300 salariés du club et à la sauvegarde de l’institution. Les relations de travail quotidiennes entre toutes les composantes du club attestent d’une cohésion sans faille dans la gestion des différents dossiers. Cette unité de pensée et d’action vise aussi à assurer la pérennité économique de l’ASSE, fragilisée comme de très nombreuses entreprises dans ce contexte inédit et incertain.

Joueurs, dirigeants, staffs et collaborateurs des différents services du club rêvent tous à une reprise des compétitions et à une belle finale de Coupe de France avec l’ensemble du Peuple Vert. »