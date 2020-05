ASSE : les doux souvenirs de Jérémy Clément en Vert

true

Milieu de terrain des Verts pendant six années, le néo-retraité Jérémy Clément se souvient d’un moment fort et d’une rencontre marquante.

Tout frais retraité, l’ancien milieu de terrain Jérémy Clément est revenu pour L’Equipe sur les grands moments de sa carrière dans la rubrique « Paroles d’Ex… ». Il y a beaucoup été question de l’AS Saint-Etienne, où il a joué de 2011 à 2017 et fait la connaissance d’un Christophe Galtier qui l’a visiblement marqué.

« Christophe m’a donné plus de responsabilités. J’ai passé six ans avec lui et il s’est toujours renouvelé dans ses causeries. Ces années stéphanoises ont été de belles années humainement. »

« Ma plus forte émotion a été mon retour sur le terrain après ma blessure. C’était à Geoffroy-Guichard et j’ai reçu un bel hommage du public. C’était franchement émouvant. La blessure avait marqué les esprits et choquéles gens. Je n’avais pas de crainte, mais mes jambes flageolaient. J’essayais de savourer de rejouer cinq mois après, alors que la plupart des gens disaient : « Jérémy ne va plus jouer au foot ». Pour le début du championnat, Christophe m’a dit : « Maintenant, fini les émotions, faut qu’on gagne les matches ! ». »