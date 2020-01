ASSE : les retours de blessure, la Coupe, le mercato… Claude Puel n’élude aucun sujet

true

Les retours de blessure

« Mon groupe se réduit ou est extensible, ça dépend des jours (sourires). On va récupérer Wahbi (Khazri). M’Vila, Moukoudi et Youssouf seront absents à Bastia. J’attends le doc à la fin de chaque entraînement pour savoir quelle équipe on pourra mettre en place. On doit s’adapter. Les joueurs sont revenus avec de la fraîcheur, mentale et physique. Cela fait du bien. On a fini difficilement notre année, on a tiré sur les organismes et cela s’est répercuté sur les résultats. Mes vœux pour 2020 ? D’abord la santé pour mes joueurs, leurs proches, les salariés du club, tout le monde. C’est le plus important. Ensuite, se donner les moyens pour construire quelque chose ensemble. »

La Coupe de France

« Il faudra être très concentré face à un adversaire d’un échelon inférieur. Sur un match, l’écart de niveau n’est pas si évident que ça. Stéphane Ruffier sera titulaire, dimanche. »

Le mercato

« L’ASSE a consenti des efforts conséquents lors des derniers mercatos pour prolonger les joueurs cadres et recruter des éléments d’avenir. Le budget n’est pas extensible. On sera à l’écoute d’éventuelles propositions concernant les départs. »