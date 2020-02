ASSE : les supporters sont venus régler leurs comptes à l’Étrat !

true

Selon RMC Sport, environ 80 supporters de l’ASSE représentant les Magics Fans et les Green Angels ont provoqué une discussion avec les joueurs et Claude Puel à l’Étrat.

L’heure est grave à l’ASSE. Les Verts douvent impérativement se reprendre dimanche à domicile contre le Stade de Reims sous peine de regarder vers le bas du classement jusqu’à la fin de la saison.

Les supporters de l’ASSE sont plus que jamais conscients de la situation et ont tenu à le faire savoir ce samedi. RMC Sport nous informe que des ultras stéphanois se sont invités aujourd’hui à L’Étrat dans la matinée.

Pas de heurts entre les ultras, Puel et les joueurs

« Environ 80 supporters représentant les Magics Fans et les Green Angels ont provoqué une discussion avec les joueurs et Claude Puel, indique la radio sportive. Les supporters sont entrés sans heurts, l’accès au centre d’entrainement ne leur a d’ailleurs pas été fermé. L’éviction de Stéphane Ruffier a été entre autres au cœur de cette discussion improvisée entre les joueurs, l’entraîneur et les fans. Sans qu’aucune menace n’ait été prononcée, les ultras ont exigé des résultats dès ce dimanche contre Reims. »