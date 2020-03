ASSE : les Verts à l’arrêt complet jusqu’à nouvel ordre

true

Comme bon nombre de clubs de Ligue 1, l’ASSE se met sur pause. Le club, qui fait face à la pandémie de coronavirus, vient tout juste d’annoncer, via les réseaux sociaux, l’arrêt des entraînements de ses différentes équipes.

Voici le communiqué du club, publié il y a quelques minutes seulement. « L’AS Saint-Étienne approuve la décision de la Ligue de Football Professionnel de suspendre le Championnat de Ligue 1 Conforama. La santé de tous constitue aujourd’hui une priorité absolue. Soucieuse d’appliquer toutes les mesures visant à protéger l’ensemble de ses publics contre l’épidémie de COVID-19, l’ASSE a également décidé de suspendre les entraînements de toutes ses équipes, masculines et féminines, du groupe professionnel jusqu’à l’école de football.

« Pour une durée indéterminée »

Par ailleurs, le Service billetterie du stade Geoffroy-Guichard et le Musée des Verts seront fermés à compter du lundi 16 mars et pour une durée indéterminée. L’ASSE remercie une nouvelle fois l’ensemble de ses supporters de leur compréhension et invite chacun à respecter les recommandations des autorités sanitaires. »