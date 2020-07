ASSE : les Verts devant Charleroi à la pause (1-0)

false

L’ASSE affronte Charleroi en match amical depuis 17 heures 30. A la pause, les joueurs de Claude Puel sont devant, menant 1-0.

Depuis 17 heures 30, au centre sportif Robert Herbin de l’Etrat, l‘ASSE dispute son troisième match amical de préparation face aux Belges de Charleroi. Les Verts, qui restent sur deux succès face à Rumilly (4-1) et l’OGC Nice (4-1), tentaient de réaliser la passe de trois et ce à plus d’une semaine de la finale de Coupe de France face au PSG, le 24 juillet au Stade de France.

L’ASSE a pris l’avantage juste avant la pause sur un coup de tête signé Wesley Fofana (43e).