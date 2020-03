ASSE : les Verts devant une première difficulté à la reprise

true

L’ASSE, confinée comme tous les autres clubs de France et de Navarre en raison du coronavirus, risque de ne pas être en forme optimale à la reprise du championnat.

Les bonnes nouvelles sont rares en ces temps de crise sanitaire. Chaque jour, le bilan humain est plus important que la veille en raison de la propagation du coronavirus. Le football est donc l’arrêt, comme presque toutes les activités de l’économie mondiale.

Il faudra pourtant reprendre une vie normale un jour ou l’autre. Si ce jour n’est pas encore arrivé, il faut s’y préparer. C’est en cela que travaillent tous les clubs en ce moment-même. Jeudi, on vous parlait par exemple du spécialiste Raphaël Guinguincoin, plus connu sous le nom de « Raph Darch » à Saint-Étienne pour ses capacités en préparation physique.

Proches de certains joueurs de l’ASSE, ce Monsieur Muscles craint que la reprise sportive soit particulièrement salée à l’Étrat. « Certains ont investi dans un tapis de course et sont équipés en matériel de musculation mais d’autres manquent d’espace et sont plus limités. Je vois bien qu’ils ont des fourmis dans les jambes, craint-il dans Le Progrès. Ils sont dans l’interrogation pour la suite, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là, on limite la casse comme on peut mais si ça se prolonge, il y aura forcément une déperdition. »