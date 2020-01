ASSE : les Verts face au PSG, les chiffres d’une humiliation récurrente

true

Hier soir, et comme souvent, l’ASSE a été corrigée sur la pelouse du Parc des Princes par le PSG. Une habitude si l’on réfère aux chiffres en cours.

Pas vraiment une nouveauté. Et surtout pas depuis l’arrivée des Qataris à la tête du PSG. Que ce soit dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, ou au Parc des Princes, l’ASSE a toujours éprouvé les pires difficultés face au club de la capitale. Une bête noire, une vraie, qui continue de faire mal à tous les supporters stéphanois lors de chaque duel.

La rencontre d’hier soir, en quart de finale de la Coupe de la Ligue, n’a fait que confirmer la tendance. Une pilule de plus qui vient s’ajouter à toutes celles du passé (1-6). Ainsi, et c’est le statisticien Opta qui le souligne, les Verts depuis 21 matches face au PSG, « ce sont : 16 défaites, 5 nuls, 1 victoire, pour 11 petits buts marqués et 54 encaissés. »

21 – St Etienne face à Paris tcc depuis son dernier succès le 3 novembre 2012 en Ligue 1 (2-1) : 21 matches joués

5 nuls

16 défaites ❌

11 buts marqués

54 buts encaissés 🆘 Défouloir. pic.twitter.com/rwx2aCHUad — OptaJean (@OptaJean) 9 janvier 2020

Et dire qu’il reste encore un match à jouer, cette saison, en championnat. Qui se déroulera à nouveau au Parc des Princes…