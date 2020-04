ASSE : les Verts ne paniquent pas mais ont quand même une inquiétude sur l’avenir

true

Xavier Thuilot a évoqué la situation économique de l’AS Saint-Etienne dans les colonnes du Progrès. Il n’y a pas de panique mais quelques craintes quand même.

Dans son édition de vendredi, « L’Equipe » expliquait que certains dirigeants étaient « en panique » face à la situation exceptionnelle imposée par la crise sanitaire du Covid-19. Ces clubs, parmi lesquels l’AS Saint-Etienne, envisageraient même de demander aux joueurs de faire un effort encore plus important que la baisse provisoire de 50% des salaires négociée conventionnellement avec l’UNFP.

« On ne va pas se lancer dans des discussions de couloir… »

Ce samedi, dans les colonnes du « Progrès », le directeur général des Verts Xavier Thuilot a fermement démenti la version de « L’Equipe », assurant que les discussions avec les joueurs n’avaient toujours pas démarré : « On ne va pas se lancer dans des discussions de couloir tant que ce n’est pas validé par Bercy et le ministère du Travail. Il n’y a pas du tout de panique. Tant qu’on ne connaît pas la date de l’armistice, on doit se mettre en situation de pouvoir durer. Tout le monde doit pouvoir contribuer à cet acte de résistance », a-t-il expliqué.

« Je suis plus inquiet sur les partenariats et les abonnements… »

Selon l’ancien dirigeant du LOSC, la pérennité de l’AS Saint-Etienne n’est pas remise en cause à court terme… Mais le problème viendra plus tard avec les retombées sur l’économie : « Dès que la lumière des stades va se rallumer, les télés vont payer. Je suis plus inquiet sur les partenariats et les abonnements la saison à venir. On est dans une activité ultra libérale. Si la crise est raisonnablement maîtrisée, les bonnes intentions s’envoleront et les prix des mercatos reviendront à leur niveau actuel ».