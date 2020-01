ASSE : les Verts ont fait rêver une légende du FC Metz

true

Champion d’Europe 1984 avec les Bleus, Patrick Battiston a été formé au FC Metz et a connu l’ASSE. Dont il garde des souvenirs merveilleux.

Dimanche à 17h, l’AS Saint-Etienne tentera d’enchaîner la passe de quatre à Metz. Les hommes de Claude Puel restent en effet sur trois succès toutes compétitions confondues : au Paris FC (3-2) et à Monaco (1-0) en Coupe de France, contre Nîmes (2-1) en championnat.

Ce jeudi, le Républicain Lorrain publie une interview de Patrick Battiston, trait d’union entre les deux clubs puisqu’il a été formé à Metz, où il a joué sept saisons chez les professionnels (1973-80) avant de porter les couleurs de l’ASSE pendant trois années (1980-83). Et le moins qu’on puisse dire, c’est que son passage dans le Forez a marqué l’ancien défenseur…

« Le titre de champion de France en 1981, c’est un souvenir fantastique. C’était un club qui était adoré, qui avait l’habitude de jouer la Coupe d’Europe. Il y avait une vraie ferveur. J’ai eu la chance de connaître ça. Avec Saint-Etienne, on a eu une période assez difficile sur la fin. Mais, vraiment, je ne retiens que les bons souvenirs et la fierté d’avoir porté ce maillot. Le plus fort était Michel Platini. Le côtoyer en équipe de France était une chose, s’entraîner avec lui tous les jours en était une autre. C’était une autre dimension. »