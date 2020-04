ASSE : les Verts pénalisés par le scénario retenu pour la fin de saison, l’OL moins ?

true

Il se confirme que, comme l’a demandé l’UEFA, les finalistes de Coupes nationales comme l’ASSE ne seront pas européens la saison prochaine.

C’est la guerre entre les présidents de L1, chacun avançant le scénario qui l’arrange pour établir le classement final de la saison. Selon L’Equipe, la récréation va encore durer au moins une semaine, le temps de peaufiner une stratégie qui ferait le moins de mécontent possible. Actuellement, l’idée qui recueillerait le plus de voix serait de prendre le classement de la 27e journée, la dernière disputée en intégralité,… et de ne pas envoyer les finalistes de Coupe en Europa League.

« Le président de la FFF, Noël Le Graët, pencherait davantage pour l’option consistant à figer la saison après la 27e journée, la dernière disputée dans son intégralité, écrit le quotidien sportif. Cela éviterait des calculs savants. »

Christophe Bouchet : « Une image indécente » L’ancien président de l’OM, aujourd’hui maire de Tours, estime que la crise actuelle souligne les défaillances dans la gouvernance du foot français https://t.co/RWkqneyQls pic.twitter.com/hkvPGBHNDz — L’ÉQUIPE (@lequipe) April 29, 2020

« Dans ce cas de figure, pour les places attribuées par les Coupes nationales, si les deux finales (Lyon-PSG en Coupe de la Ligue et PSG-Saint-Etienne en Coupe de France) ne peuvent se disputer comme cela se dessine, c’est le classement du championnat qui prévaudrait. Cela irait dans le sens des recommandations de l’UEFA. Lyon (5e) et Montpellier (6e) seraient qualifiés pour l’Europa League. »