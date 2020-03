ASSE : les Verts se refusent à valider le plan de Jean-Michel Aulas

true

Si l’AS Saint-Etienne serait l’une des grandes gagnantes de la proposition de Jean-Michel Aulas de partir sur une « saison blanche » en cas d’impossibilité de finir les saisons de Ligue 1 et de Ligue 2, hors de question pour les Verts de pactiser avec l’ennemi à ce stade de l’épidémie de Covid-19 qui frappe le monde.

L’ASSE a tout à gagner d’une « saison blanche »

En effet, dans les colonnes de « L’Equipe », Bernard Caïazzo a clarifié sa position au titre de président du syndicat Première Ligue : « J’estime que ce n’est pas le bon moment de s’exprimer, par respect pour les Français qui vivent des problèmes bien plus difficiles ». Une position également défendue par son directeur général Xavier Thuilot : « Franchement, on n’est pas dans les calculs. (…) Le message c’est dire : attention, il faut se montrer patients, écouter les consignes et ne pas laisser de place pour les comportements individualistes ».

Rappelons que l’ASSE, actuelle 17e de Ligue 1, aurait tout à gagner de la proposition du boss de l’OL, car les Verts se retrouveraient de facto qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue Europa au titre de leur classement sur l’exercice 2018-2019 (4e).