ASSE : les Verts marchent sur les traces du pire cancre de L1 !

L’ASSE et sa défense sont dans la tourmente depuis plusieurs semaines. Trois statistiques feraient peur au plus optimiste de ses supporters.

Quand on est au fond du trou comme l’ASSE en ce moment, le pire qui puisse survenir est de lire des statistiques. Car on fait dire n’importe quoi à ces dernières et il y a toujours des records à battre, positif comme négatif. Et depuis la défaite des Verts à Brest (2-3) dimanche, ce sont les mauvais chiffres qui sont de sortie !

Le compte Twitter Stats du foot en a trouvé deux : seul le TFC (1) a pris moins de points que l’ASSE (3) lors de ses 9 derniers matchs disputés en L1 et les Verts n’avaient plus encaissé 41 buts après 25 journées de championnat depuis la saison 1959/60. Qu’ils avaient terminé à la 12e place, ce qui a un petit côté rassurant pour les supporters…

Le site Poteaux Carrés rappelle pour sa part : « Avec les 3 pions encaissés à Brest, c’est désormais 41 buts que les Verts ont encaissé en 25 journées de championnat. Nous avons donc la 18e défense de Ligue 1 (et la 13e attaque). Dix-huitième comme la place de barragiste qui nous tend les bras si on ne retrouve pas un peu de solidité. Seuls Amiens (19e, 47 buts encaissés) et Toulouse (20e, 51) font pire que nous dans ce domaine ».