ASSE – L’instant Sainté : chaud, l’été sera vraiment très chaud

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité plus ou moins récente de l’ASSE.

Peu probable que Claude Puel ait imaginé, une seule seconde, lors de son arrivée à l’ASSE, des mois aussi compliqués. Entre les résultats, les blessures, les coups de gueule, un maintien hypothétique en Ligue 1 et le coronavirus, l’entraîneur des Verts accumule les soucis. Et ce n’est pas celui du calendrier du mois de mai et juin, à condition que le championnat reprenne…, qui lui facilitera la tâche avec dix matches couperets et une finale de Coupe de France face à l’ogre parisien.

Dans son malheur, et celui du monde entier lié à l’épidémie, Puel pourra certes profiter du retour de nombreux blessés. Les Verts tenteront de rester en L1 avec Khazri, Hamouma, Cabaye, Perrin et peut-être même Monnet-Paquet, ce qui, au vu du jeu proposé depuis des semaines, ne sera pas du luxe. Pour la première fois de la saison, à l’exception de Zaydou Youssouf, opéré, il bénéficiera même du luxe de compter sur la totalité de son effectif. Miracle…

Plus compliquées, en revanche, vont être les semaines suivantes. Avec des décisions radicales à prendre et un mercato d’été à préparer. Car le Castrais, qui commence à bien cerner la maison verte, sait que plusieurs services au sein même du club n’ont pas correctement fonctionné. On pense, notamment, au médical et au préparateur physique, justement montrés du doigt et qui devront expliquer, un jour où l’autre, pourquoi l’ASSE a du compter autant de joueurs out tout au long de la saison.

Viendra ensuite le cas Stéphane Ruffier. Qui, on l’imagine, et au regard de l’action judiciaire menée par la direction à l’encontre de son agent, va vouloir changer d’air. Puel va-t-il lui indiquer le chemin de la sortie ? Va-t-il, pour autant, continuer à faire confiance à Jessy Moulin ? Rien ne permet d’avoir, à ce jour, un élément de réponse. Seule certitude, il faudra aux Verts un titulaire costaud et un numéro 2 aguerri. Ce qui, aujourd’hui, n’est pas le cas.

Enfin, et ce n’est pas le dossier le moins encombrant, le mercato à gérer. L’ASSE aura-t-elle les moyens de recruter ? Pourra-t-elle sortir 10, 15 ou 20 millions d’euros, somme minimum pour s’attacher, par exemple, les services d’un bon attaquant européen ? On en doute. Et fortement, même, tant la saison en cours va laisser un certain déficit au regard du classement final (droits TV). Il faudra, par ailleurs, sortir près de 5 millions d’euros pour l’option d’achat de Kolo.

Quid, également, des supposés indésirables (M’Vila, Khazri, Diony), qu’il sera bien beau de vouloir faire partir, mais qu’il faudra nécessairement remplacer. On nous annonce, depuis des semaines, une saison de transition. Pourquoi pas ? Mais lorsqu’on dénombre l’étendue des dossiers à traiter, et des conséquences qu’ils vont avoir, on souhaite déjà de bonnes vacances à la direction de l’ASSE. Chaud, l’été sera vraiment chaud dans le Forez…