ASSE – L’instant Sainté : médias et copinage, mode d’emploi

true

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité plus ou moins récente de l’ASSE.

C’est donc avéré : Claude Puel est un mauvais entraîneur. Un dictateur patenté, même, incapable de laisser de supposés cadres dans leur nid douillet et osant mettre un terme à leurs privilèges. Ruffier, Perrin, Hamouma, Kolo et on en passe, toutes nos stars du Forez sont, paraît-il, dégoutées par le traitement de (dé)faveur du Castrais.

Lui qui, bien entendu, n’a jamais obtenu le moindre résultat sur un banc de touche et qui, donc, ne mérite guère plus de louanges que son prédécesseur, Ghislain Printant.

Fermez le ban, on vous dit. Ne regardez plus les matches, n’essayez (surtout) pas de comprendre les carences inouïes des mêmes cadres en question, incapables d’aligner deux passes. Le problème, c’est Puel. Comme les mauvais résultats et le risque de relégation. Et si ça ne vous suffit pas, allez-y gaiement, tirez sur les deux présidents, Romeyer et Caïazzo, responsables de rien et de tout, surtout quand ça va mal.

Vous l’aurez compris, rien, je dis bien rien, n’est imputable à nos chers joueurs. Que certains se la soient coulés douce pendant tout l’été, peu importe. Que le groupe n’ai même pas eu le cran et la dignité de sauver la tête de l’entraîneur qu’il avait choisi, on oublie. Que les recrues ne soient pas au niveau, à l’image du fantôme Boudebouz ou de l’incompréhension Aholou, ce n’est pas grave. Et vous savez pourquoi ? Parce qu’il est (beaucoup) plus simple de charger l’entraîneur et de stigmatiser ses méthodes.

Pour y parvenir ? De l’anecdote, et si possible de la croustillante, en off bien entendu, offerte à quelques journalistes. C’est cadeau et ça va faire le buzz, aussitôt relayé pour bien faire comprendre que l’unique responsable du malaise vert est dû à son entraîneur. Résultat, entre les pseudo-réunions, le pot de départ, le clash avec Aholou, le malaise avec Ruffier et la sortie aussi inutile que stupide de son agent, rien ne nous est épargné.

« Que M’Vila a perdu son jeu, qu’Hamouma est toujours blessé, que Khazri est moins tranchant, Perrin moins performant, les recrues pas au niveau ? »

En revanche, où peut-on lire que notre emblématique gardien, qui nous a en effet rapporté des dizaines de points depuis tant d’années, est moins bien depuis des mois ? Où est-il possible de lire que Kolo est une pale copie du Kolodziejczak de la saison passée ? Que M’Vila a perdu son jeu, qu’Hamouma est toujours blessé, que Khazri est moins tranchant, Perrin moins performant, les recrues (Palencia, Honorat, Moukoudi, etc…) pas au niveau ? Où ? Nulle part.

Et pourtant, c’est LE problème. Notre problème. Loin de moi l’idée, et encore moins la volonté, de porter aux nues Claude Puel, qui, parfois, m’exaspère par certains de ses choix et notamment celui d’avoir viré Robert Beric l’hiver dernier. Aucune envie, non plus, de croire qu’il n’est responsable de rien. Juste, et c’est déjà beaucoup, la sensation qu’il dirige quelques sénateurs qui, matches après matches, nous expliquent qu’ils vont se révolter sans que ce soit le cas.

Qui en dépit de leur statut et de leurs émoluments, nous envoient tout droit en Ligue 2. Les Verts, tous les Verts, de cette saison, vous nous avez mis dans l’embarras. Par votre jeu, votre attitude. A vous de nous en sortir. Pas compliqué en somme : taisez-vous, arrêtez de balancer et jouez.