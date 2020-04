ASSE – L’instant Sainté : on aura malheureusement tout lu…

false

Chaque jeudi soir, Benjamin Danet, directeur général de But! Editions et supporter acharné des Verts, revient sur l’actualité de l’ASSE.

On aurait pu s’en douter. Se méfier de ce confinement, si pénible à vivre, pour une population française à laquelle appartiennent bel et bien tous les joueurs de football professionnel. Ceux de l’ASSE n’y échappent et en dépit de leurs conditions particulières (espace, jardin, entretien physique), certains ont trouvé le moyen de griller quelques neurones. Passe encore Miguel Trauco, Péruvien en mal « de grands clubs » et de Real Madrid à qui l’on expliquera, et sans aucune animosité, que son bilan actuel à Sainté lui offre tout juste une place de titulaire en Ligue 1.

Passe encore le surréaliste live instagram de Yann M’Vila et son pathétique rétropédalage, accompagné par le service communication du club qui a cru bon de justifier l’injustifiable. M’Vila, et c’est son droit le plus strict après tout, a tout loisir de ne pas apprécier les méthodes de son entraîneur, Claude Puel, « pas assez proche des joueurs. » Puel aurait ainsi des comptes à rendre à ses hommes ? Non, mais passe encore…

« On ne peut, toujours, accuser Pierre, Paul ou Jacques alors que les seuls et uniques responsables de la débâcle sont sur le terrain chaque semaine. »

En revanche, ce qui passe moins, beaucoup moins même, c’est le manque total de discernement, et de remise en cause, du milieu de terrain des Verts. Comme si il ne s’était rien passé cette saison. Mais qu’ont fait M’Vila et ses partenaires pour sauver Ghislain Printant, pourtant proche d’eux ? Rien, absolument rien. Qu’on fait M’Vila et ses partenaires, on le cite, pour tenter de comprendre « ce qui ne va pas. » ? Rien, toujours rien. Car non, et au contraire de ce qu’affirme M’Vila, il n’y a pas eu « beaucoup de chamboulements. » Juste Ryad Boudebouz en remplacement de Rémy Cabella. Juste des joueurs no investis au cours de l’été, qui n’ont pas eu une préparation digne de ce nom et qui sont arrivés cramés dès le début de la saison. Juste, et ça fait déjà trop, des joueurs en dessous de leur niveau, incapables de rectifier le tir et de faire bloc pour ne pas flirter avec la relégation. Ce qui, d’ailleurs, est indéniablement le cas de M’Vila, brillant un an et demi durant avant de s’éteindre ces derniers mois.



Je ne suis pas toujours un grand fan des piques, notoires et répétées, de Jean-Michel Larqué. Mais lorsque ce dernier, au tout début du mois de mars, estimait qu’il y avait « une catégorie de personnes qui ne s’imagine pas que l’ASSE est en danger, et cette catégorie de personnes, ce sont ceux qui portent le maillot vert aujourd’hui », il voyait juste. On ne peut, toujours, accuser Pierre, Paul ou Jacques alors que les seuls et uniques responsables de la débâcle sont sur le terrain chaque semaine. Et pour clore le débat, on rajoutera, Monsieur M’Vila que les deux présidents de l’ASSE, à qui l’on peut certes reprocher beaucoup de choses comme vous l’avez fait (« il y a un président qui va dire ‘A’, un qui va dire ‘B’… On m’avait prévenu pour Sainté, comment ça se passait ici« ), ne sont en rien responsables des humiliants revers que vous nous avez offerts plusieurs mois durant.

On attendait rien, au fond, du confinement imposé par cette terrible épidémie du coronavirus. Mais quitte à faire des déclarations, on aurait aimé que celles de nos joueurs soient empreintes e bons sens et de remise ne cause. Loin de là. Depuis quelques jours, on aura malheureusement tout lu…

B.D.