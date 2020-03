ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Avec Ruffier, Puel a fait un choix fort »

true

L’ancien attaquant de l’ASSE revient sur l’affaire Ruffier. Selon lui, Claude Puel a pris la bonne décision en faisant confiance à Jessy Moulin.

« Puel a décidé de mettre Ruffier sur la touche. Il a ses raisons. Il n’y a pas à revenir sur les choix, c’est lui qui commande. Les déclarations de l’agent, c’était un peu trop. Dire que Puel crache sur une légende… Non, Ruffier n’est pas une légende. C’est un très bon gardien mais les légendes à l’ASSE, ce sont ceux qui ont mené le club en finale de la Coupe d’Europe, les Larqué, Piazza, Curkovic, Lopez, les frères Revelli, Herbin. Le président Rocher est une légende, Loïc Perrin aussi parce qu’il a fait toute sa carrière à l’ASSE et qu’il incarne parfaitement les valeurs du club.

« Niveau personnalité et investissement, je pense que Puel ne s’est pas trompé »

Ruffier ne m’a jamais donné cette impression. Il n’est pas souriant, il ne parle pas aux gens. Moulin a ces valeurs, cet état d’esprit. Enlever Ruffier est une grande décision mais ces derniers temps il prenait beaucoup de buts. Il faisait moins d’arrêts. Il était moins décisif. Depuis que Moulin joue, il y a du mieux : on est en finale de la Coupe de France et on prend moins de buts. Pour moi, il mérite de rester n°1. Sur le terrain, je trouve son influence bien meilleure et en plus, il met de la joie dans le vestiaire. Il a envie, il a l’amour du maillot.

Niveau personnalité et investissement, je pense que Puel ne s’est pas trompé. Ruffier a fait de très belles saisons à l’ASSE, il a beaucoup apporté. C’est un excellent gardien. Mais il est sur le déclin, il est devenu moins performant. Je pense que c’est une bonne chose de tourner la page et j’ai apprécié que la direction recadre son agent. Ruffier est vraiment mal entouré. Ces attaques, ça lui a fait plus de tort qu’autre chose.

Je pense que c’est fini pour lui à « Sainté ». Je ne le vois pas s’excuser. Maintenant, c’est à Moulin de donner raison à Puel. Il a montré à chaque intérim qu’il était un bon gardien. On peut lui faire confiance.»

