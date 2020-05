ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Herbin avait la culture de la gagne »

true

L’ancien attaquant des Verts Adrien Ponsard met en avant le caractère de Robert Herbin et tout ce que le Sphinx a apporté à l’ASSE.

« Je ne connaissais pas Herbin personnellement. Je ne l’ai rencontré qu’une fois, quand j’étais joueur. En 1998, après mon premier but sous le maillot stéphanois en D2, contre Niort, il était venu dans le vestiaire. Il m’avait félicité. J’avais bu ses paroles. Il m’avait dit que j’avais fait un bon match, que j’avais marqué un joli but et que ça faisait plaisir de voir un Stéphanois dans l’équipe. Venant de lui, j’étais super content. Ça m’a marqué.

« Il faudrait faire sa statue à l’intérieur du stade pour la protéger »

Herbin, c’était une légende, une vraie. Il s’en va et va laisser un grand vide. Comme joueur, il a été international ert comme coach, c’était un meneur d’hommes incroyable. Il avait la culture de la gagne. Il avait su transmettre son caractère à ses joueurs. Lors de l’épopée, ils ont remonté des scores, ils ont refusé la défaite, à maintes reprises. Après, j’ai toujours aimé ses chroniques. Il disait la vérité, que ça plaise ou non. C’est bien de lui faire une statue. Il la mérite. On aurait même pu la faire avant, de son vivant. Je ne sais pas où le club et la ville comptent la faire mais je pense que ce serait mieux qu’elle soit à l’intérieur du stade, pour la protéger. Il peut y avoir des gens mal intentionnés. Herbin part avec le plus beau palmarès du foot français. Il a inculqué une culture unique. Il a marqué tous les gens de Saint-Etienne. »