L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard espère que l’ASSE ne sera pas obligée de vendre un de ses bons jeunes cet été.

Notre consultant pour But! Sainté, l’ancien attaquant de l’ASSE, Adrien Ponsard, est revenu sur le projet de l’actuel entraîneur, Claude Puel. Et il n’est pas encore totalement convaincu, notamment si sa formation doit perdre certains éléments lors du prochain mercato estival.

« C’est vraiment une saison bizarre. Si ça s’arrête, est-ce qu’on sera européens parce qu’on est en finale, est-ce que ce sera une saison blanche, je n’en sais rien. Le plus juste, il me semble que ce serait de prendre le classement actuel, après 28 journées. Au moins, l’ASSE repartirait en L1, c’est l’essentiel, parce qu’avec notre 17e place, on n’est pas à l’abri d’une catastrophe.

« Les clubs vont être très impactés économiquement, nous les premiers. On n’a pas les fonds propres de l’OL, ni l’argent du PSG. J’espère qu’on ne sera pas obligés de vendre encore nos jeunes. Puel a un bon projet, mais si on lui enlève un Fofana, un Youssouf ou un Bouanga, ce sera compliqué pour lui. Il faut reconstruire autour de ces trois joueurs. Bouanga, si tu l’enlèves, il n’y a plus grand monde devant. Pareil pour Fofana derrière. Et au milieu, à part Youssouf et le petit Camara, c’est une « cata » ! »