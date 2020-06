ASSE – L’oeil d’Adrien Ponsard : « Puel a un bon projet »

true

L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard fait confiance à Claude Puel pour relancer le club, même s’il regrette que la prolongation de Loïc Perrin tarde à se concrétiser.

But : Adrien, comment voyez-vous ce Mercato ?

Adrien PONSARD : Puel doit composer avec des moyens limités mais j’ai confiance en lui. Il a un bon projet. Il travaille sur l’avenir. Gasset a sauvé le club en faisant appel à des anciens, c’est ce qu’il fallait. Mais maintenant il faut bâtir avec des jeunes, c’est comme ça que l’on pourra pérenniser le club.

Que pensez-vous des premiers mouvements et des premières rumeurs ?

Pour l’instant, il y a surtout eu une vague de départs chez les jeunes. On a pris Krasso, qui était gratuit. Ça peut être un bon pari. Buisine arrive aussi, j’espère qu’il fera mieux que Wantier. Ce ne devrait pas être très difficile…

Adil Aouchiche vous semble-il être une bonne recrue ?

Apparemment, Puel le veut vraiment. C’est un joueur promis à un bel avenir et c’est avec des prospects comme lui que l’on peut réaliser de jolis coups. Ça peut être une super recrue mais attention : il n’a que 17 ans. Il n’a encore rien prouvé et ce n’est pas dit qu’il éclate. Et puis s’il était si fort que ça, est-ce que le PSG ne mettrait pas le paquet pour le retenir ? C’est un joueur prometteur mais on lit des chiffres qui m’interpellent un peu. Il demanderait 100 000 € de salaire. Je trouve ça un peu exagéré. Qu’il fasse ses preuves d’abord !

Quelle est votre opinion sur la prolongation de Loïc Perrin ?

J’espère qu’il va prolonger. Je trouve dommage de tarder comme ça. C’est Perrin. On sait tout ce qu’il a apporté au club, et pourtant c’est long, alors qu’il amènerait son expérience, son intelligence. C’est important d’avoir des joueurs comme lui ou comme Debuchy pour encadrer les jeunes.

Vous garderiez des joueurs comme Yann M’Vila, Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz ?

M’Vila non. Il faut s’en séparer. C’est notre plus gros salaire mais cette saison il n’a rien apporté. Khazri, c’est différent. Il a été blessé. Il a beaucoup joué, il a enchaîné avec la Coupe du monde, la CAN. Et Boudebouz a bien fini. Ça peut le relancer.

Et Yohan Cabaye ?

Sincèrement, je ne comprendrais pas qu’on le prolonge après la saison qu’il vient de faire. Ce n’est plus le Cabaye de Lille et de l’équipe de France. Il faut arrêter avec les anciens. L’ASSE n’est pas une maison de retraite.

Franck Honorat, Denis Bouanga et Wesley Fofana sont les joueurs les plus sollicités, Vagner aussi. Quels départs faut-il privilégier ?

Bouanga est de loin notre meilleur attaquant. Si on le transfère, on n’a plus rien devant. Il faut le garder à tout prix. Fofana aussi parce qu’on n’a pas grand monde derrière non plus. Après, Honorat, dans l’idéal, il faut le garder aussi. Il a montré de bonnes choses, il a des qualités, il travaille bien sur son côté. Mais si son départ peut nous permettre de garder Bouanga, alors il ne faut pas hésiter.

Et Vagner ?

Lui, je pense que ce serait une grosse erreur de le vendre. On pourrait le regretter. Il vient de montrer ce qu’il sait faire à Nancy. Il marque pas mal de buts et c’est quand même la première chose que l’on demande à un attaquant. Ce serait bien de lui donner sa chance. Puel ne le connait pas. J’espère qu’on ne se précipitera pas sur la première offre venue et que le staff prendra au moins le temps de le voir à l’oeuvre pendant la préparation.

Jessy Moulin a été confirmé comme n°1. A-t-il les épaules, selon vous ?

J’en suis convaincu. Je lui fais confiance à 100%. Il est capable de faire une très belle saison. Et j’espère que le petit Bajic sera n°2. Il est international, il a montré de belles choses en Gambardella. C’est l’avenir du club. Et pour ne rien gâcher, il est stéphanois !

Vous pensez que Stéphane Ruffier partira ?

Non. Qui va en vouloir avec son caractère et le salaire qu’il a ? Il va rester. Il va prendre son argent. Mais j’espère qu’il ne rejouera pas. La réaction de son agent, c’était irrespectueux envers Puel, envers le club. Et il n’y a jamais eu d’excuses.

Quelles doivent-être les priorités de recrutement ?

La priorité, c’est de vendre car on a beaucoup de joueurs qui ont montré leurs limites : Diony, Diousse, Palencia, Silva, etc… Trauco aussi a eu du mal, c’était un coup oui un coup non. Il nous faut un arrière gauche. Il y a un vrai manque à ce poste même si Kolo peut toujours dépanner. Après, je trouve qu’on a de bons jeunes. Mais il serait peut-être préférable de prêter ceux qui sont encore un peu tendres, comme Benkhedim et Abi. Ça leur ferait du bien.

Vous garderiez Harold Moukoudi ?

Ça dépend. Si un club anglais nous permet de prendre un bon billet, tout le monde sera content. Puel ne l’a pas fait jouer et l’Angleterre, ça correspond mieux à son jeu.