L’ancien attaquant de l’ASSE Adrien Ponsard se positionne contre une reprise de la saison, à l’instar de ce que souhaite Sylvain Kastendeuch et l’UNFP.

Avant la sortie du Premier Ministre Edouard Philippe annonçant la fin de la saison en Ligue 1, notre consultant Adrien Ponsard a évoqué, dans « But! Saint-Etienne », cette fin de saison qu’il ne souhaitait pas voir se dérouler : « Ce Covid, c’est vraiment une belle m…. La priorité, c’est de tout mettre en œuvre pour s’en débarrasser. Des matches de foot, on aura le temps d’en voir plus tard. Kastendeuch a bien raison de se positionner contre une reprise de la saison. Si c’est pour voir des matches à huis clos, à quoi bon ? Les Ultras aussi ont raison : le foot, ce n’est pas ça. ASSE-Nantes, PSG-Dortmund, on a vu ce que ça donnait. Sans spectateurs, ce n’est pas la même saveur. C’est sans intérêt.

« J’espère qu’on ne va pas encore vendre nos jeunes »

Le déconfinement est prévu pour le 11 mai mais il y a des mesures que je ne comprends pas : les bars et les restaurants vont rester fermés alors qu’on va mettre 30 gamins dans des salles de classe ? Ça n’a pas de sens ! Une reprise du foot me paraît très compliquée. Chez les amateurs, c’est réglé, on se demande même si ça va repartir à la rentrée, et les pros reprendraient en juin ? Et les équipes qui se déplacent, elles vont manger où ? Elles vont dormir où ? Il ne faut pas reprendre à tout prix, au risque de mettre en danger les joueurs, tout le monde. C’est malheureux pour cette finale de Coupe de France, mais on n’a qu’à la jouer au baby foot ! On aura plus de chances de la gagner ! »