ASSE – L’oeil de Denis Balbir : « Puel a déjà trouvé des joueurs mais il lui faudrait un Slimani devant »

Chaque lundi, Denis Balbir décrypte l’actualité de la L1. Notre consultant évoque le premier match de la saison de l’ASSE contre Lorient et son Mercato.

« Après le report du match à Marseille, l’ASSE va débuter son championnat contre Lorient. Ce ne sera pas évident. Les Verts vont manquer de repères et les Merlus sont très bien entrés dans leur championnat en battant Strasbourg. Ils seront ambitieux. Ce match marque aussi le retour de Fabien Lemoine à Geoffroy-Guichard. On peut regretter que le stade ne sera pas plein car il aurait sûrement eu une belle ovation. C’est un joueur qui a tout donné pour « Sainté », un joueur qui a compté pendant les années Galtier.

« Je pense qu’on va gagner en talent au milieu avec notamment Aouchiche »

Les Verts ont fait une préparation assez contrastée. Il y a eu de belles victoires au début, une belle finale de Coupe de France contre Paris, et des défaites sur la fin. C’est toujours mieux de gagner, pour la confiance, mais je ne suis pas inquiet pour autant. J’ai confiance en Puel. C’est un coach reconnu, expérimenté. Le recrutement n’est pas terminé et il a déjà trouvé des joueurs. Derrière, il y a une assise qui me semble assez propre. Au milieu, je pense qu’on va gagner en talent avec notamment Aouchiche. En attaque, en revanche, je pense qu’il manque encore quelqu’un. On a Abi, Krasso, mais ils sont jeunes, ils n’ont pas encore la science du haut niveau. Je sais que les finances ne sont pas florissantes mais il manque quand même un grand buteur.

On pensait en avoir recruté un avec Robert Beric mais malheureusement il s’est gravement blessé après des débuts prometteurs. Et depuis, personne ne s’est installé en 9. Quand je vois que Rennes est sur le point de prendre Islam Slimani… Un joueur comme lui devant, ce serait top. Il marque des buts, il est altruiste, il pèse sur les défenses. Avec la vitesse de nos jeunes, un attaquant de ce profil apporterait beaucoup. J’espère que les dirigeants donneront à Claude Puel les moyens d’aller le chercher. »