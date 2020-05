true

Selon Didier Bigard, Robert Herbin, qui était le premier fan de Loïc Perrin, militerait certainement pour que le capitaine de l’ASSE prolonge sa carrière d’une saison.

« Herbin se serait certainement amusé de l’emballement médiatique qui a suivi sa disparition, estime Didier Bigard, l’ancien responsable des sports au Progrès, spécialiste de l’ASSE. Pour lui qui « n’avait pas internet » rapporte Jacky Roche, la fibre du web était aussi étrangère que le statut des réseaux sociaux. Et pas seulement parce qu’il n’était pas, il faut le dire, le plus sociable des retraités. Certains témoignages, auraient peut-être fendillé sa carapace. Aurait-il compris, pour autant, l’emballement de la pétition lancée sur le site Peuple vert pour lui ériger sa statue? Celle-ci a rapidement réuni plus de 4000 signataires ce dont se félicite Alexandre Sanfilippo son initiateur qui a convaincu Bernard Caïazzo « excellente initiative » et Roland Romeyer «Je suis pour ».

Sortira-il par la petite porte des confinés ?

L’émotion a parlé. D’autres maugréeront que c’est Internet. Roby, lui, n’a rien dit, il n’a pas d’ordi. En fait, s’il est connecté, sur le banc de touche où il a rejoint Cruyff, c’est à Loic Perrin qu’il s’intéressera plus qu’à sa statue. Son protégé quittera-t-il le club par la petite porte des confinés ? On vous dirait bien qu’il votera pour que son successeur reste en vert, mais on n’est sûr de rien. Herbin faisait parler la raison. Le cœur, lui, voudrait que Perrin reste. Pas besoin d’une pétition ! »

Didier BIGARD