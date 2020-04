true

Dans But ! Sainté, Fousseni Diawara, l’ancien défenseur des Verts aujourd’hui sélectionneur adjoint du Mali, se confie sur l’actualité de l’ASSE. Extraits (3/4)

But : Fousseni, Jessy Moulin vous semble capable d’assurer la fin de saison ?

Bien sûr. Il l’a démontré. Il avait été bon cet automne, très bon même. Et là, depuis qu’il joue, on ne se dit pas qu’il faut que Ruffier revienne à tout prix. Sur les derniers matches, on n’a pas pris beaucoup de buts. Jessy était là pour la ½ finale et on s’est qualifiés. Il mérite ce qui lui arrive. C’est son heure. Il peut avoir une fin de carrière rêvée.

Un habitué des braquages dans le temps additionnel aurait sa place dans @lacasadepapel non ? 🤔 https://t.co/h2yEV9DFRj pic.twitter.com/DG8VZPsGiz — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 12, 2020

Loïc Perrin aussi, si l’ASSE remporte la Coupe de France…

Ce serait magnifique. Loïc mérite tellement de sortir par la grande porte. Tout le monde n’a pas cette chance. Le voir soulever la coupe au Stade de France, faire le tour de la ville le lendemain, ce serait fabuleux. Je me souviens des adieux de Franco Baresi au Milan, de Zoumana Camara au PSG, aussi. Loïc, je ne sais pas si c’est pour cette année, s’il va continuer ou non, mais le jour où il arrêtera, il faudra lui rendre à Geoffroy-Guichard l’hommage qu’il mérite.

