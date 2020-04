ASSE – L’oeil de MC Pampille : « Le pauvre Puel, il a encore du boulot ! »

true

Le rappeur stéphanois MC Pampille donne son sentiment sur la période actuelle, la crise sanitaire et une fin de saison pour l’heure incertaine.

But ! : MC, comment vivez-vous ce confinement ?

MC Pampille : Je suis chez moi à Saint-Etienne avec ma femme et mon fils. Heureusement qu’on a un petit jardin, ça permet de prendre un peu l’air. C’est vraiment une période bizarre. Tout s’est arrêté.

Vous avez peur ?

Pour les anciens surtout, oui. Au départ on a pris ça un peu à la légère, on pensait que c’était juste une grosse grippe. Mais on voit que ça fait des ravages. Il faut faire attention.

Comment vous occupez-vous ?

Je m’occupe de mon fils surtout car ma femme télétravaille. Moi, je venais de sortir un album, j’avais une tournée. Les concerts sont évidemment annulés. C’est comme ça.

#ASSE 🆚 #COVID19

42 000 ✅ 🏟 Vous avez déjà rempli virtuellement le plus beau Stade de France.

🔜 Prochaine étape… le Stade de France ! 🎟 1 place = 1€ 👉 https://t.co/hopaqTmbE5 pic.twitter.com/SS4Ou6fYed — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 7, 2020

Le foot vous manque ?

Comme pas mal de choses. On va voir quand ça reprendra. Tout dépendra de l’évolution du virus. La priorité, c’est la santé de tous.

Jean-Michel Aulas évoque une saison blanche…

ça l’arrangerait bien ! Mais il n’a pas forcément tort. Il faut voir quand on pourra reprendre. Si c’est en juin, on va finir quand ? En août ? Et la saison d’après on fait comment ? Ça va tout décaler. Ce qui serait vraiment frustrant pour nous, c’est cette finale. On a envie qu’elle se joue !

Vous comptez aller au Stade de France ?

Oui. Si elle se joue.

On vous sent pessimiste…

Je ne sais pas. Mais si on reprend, après un si long arrêt, j’ai l’impression que tout sera biaisé. Il faudra enchaîner les matches, peut-être à huis clos, alors que les joueurs ne seront plus dans le rythme. Ça risque d’être le grand n’iporte quoi et nous, avec notre 17e place, il faudra être en mode guerriers. Ce ne seront pas des matches amicaux ! C’est vraiment une saison à oublier. On n’est quand même pas vernis ! Il y a eu cette ½ finale contre Rennes, la victoire dans le derby avec la tête de Beric, le 4-1 contre Nice, mais sinon, on est allé de déception en déception : Printant, la Ligue Europa, des blessés, des joueurs qui coulent à pic, deux « branlées » contre le PSG, des soucis extra-sportifs, l’affaire Ruffier, etc… Le pauvre Puel, il a beaucoup de boulot !