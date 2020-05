ASSE – L’oeil de MC Pampille : « On a tout intérêt à garder Perrin»

true

Le rappeur stéphanois MC Pampille estime que l’ASSE n’a pas de questions à se poser, et qu’elle doit prolonger Loïc Perrin, en fin de contrat au mois de juin.

Selon le rappeur stéphanois MC Pampille, l’ASSE doit prolonger Loïc Perrin. « Avec tout ce qu’il a apporté, les dirigeants peuvent bien le prolonger, estime-t-il. Perrin mérite bien ça. Il a toujours été fidèle au club, et même s’il est sur la fin, il a toujours été performant. Il mérite amplement de finir sa carrière dignement. »

Selon lui, il peut rendre encore quelques services… « Cette saison, il a souffert, comme tout le monde, et ça a mieux fonctionné sur la fin quand on a joué avec une charnière Saliba-Fofana. Mais Saliba va partir et on ne sait pas trop si l’ASSE va pouvoir garder Fofana. Ce serait bien d’avoir Perrin encore une saison de plus. Même s’il jouera peut-être un peu moins, pour encadrer, on a tout intérêt à le garder. Il n’y a même pas de questions à se poser. »