ASSE – L’oeil de MC Pampille : « Ruffier a réagi comme un gamin qui s’est fait punir»

Le rappeur stéphanois MC Pampille donne son sentiment sur la période actuelle, la crise sanitaire, Claude Puel, et « l’affaire Ruffier ».

But ! : MC, quel regard portez-vous sur cette saison de l’ASSE, jusqu’ici ?

MC Pampille : C’est vraiment une saison à oublier. On n’est quand même pas vernis ! Il y a eu cette ½ finale contre Rennes, la victoire dans le derby avec la tête de Beric, le 4-1 contre Nice, mais sinon, on est allé de déception en déception : Printant, la Ligue Europa, des blessés, des joueurs qui coulent à pic, deux « branlées » contre le PSG, des soucis extra-sportifs, l’affaire Ruffier, etc… Le pauvre Puel, il a beaucoup de boulot !

Que pensez-vous de ses débuts ?

Au niveau des résultats, c’est quand même décevant. Mais il est là pour reconstruire, avec des jeunes. C’est ce qu’il faut. On ne roule pas sur l’or. Former des jeunes, les développer, il n’y a rien de plus rentable.

Qu’avez-vous pensez de l’affaire Ruffier ?

Ruffier, j’espère que ce confinement lui permettra de réfléchir, de se recentrer. Il a fait de belles saisons mais cette année, il était bien moins performant. Quand tu es moins bon, il faut savoir l’accepter, se remettre en cause, travailler encore plus. Lui, quand Puel lui a dit d’aller sur le banc, il a réagi comme un gamin qui s’est fait punir. Il s’est braqué, il a tout envoyé promener. Il s’est fâché alors que ça aurait dû plus le motiver. Il n’y a quand même pas mort d’homme à aller sur le banc, surtout quand on est aussi bien payé. Il a pris ça comme un affront. Mais personne n’est indéboulonnable.

Vous pensez qu’il rejouera en Vert ?

J’en doute. Apparemment, il n’en a plus envie. Et Puel a son caractère lui aussi. Après les attaques de l’agent, ça m’étonnerait qu’il remette Ruffier. Personnellement, j’aime bien Moulin. Cela fait des années qu’il est là. Il n’a jamais fait de vagues et à chaque fois qu’il a joué, il a répondu présent. Il fait son boulot. Je le trouve fort sympathique. Il est toujours déterminé, il y va à fond, alors que Ruffier, des fois, on dirait qu’il n’a pas envie. Ces derniers temps, je le trouvais désabusé. Ses attitudes m’agaçaient, à faire la tronche et à engueuler les gamins. Ce n’était pas très positif.