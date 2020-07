ASSE : Loïc Perrin payé 5 000 euros brut, il l’a fait !

true

Loïc Perrin, qui vient d’annoncer sa retraite après 23 ans de bons et loyaux services à l’ASSE, n’a pas spécialement été gourmand pour son dernier mois de contrat.

Les supporters de l’ASSE, et plus globalement ceux du football qu’on aime, pleurent Loïc Perrin. À 34 ans, le défenseur central des Verts a annoncé sa retraite sportive hier soir et ne sait pas encore ce que l’avenir lui réserve.

Le capitaine emblématique des Verts rêvait d’une plus belle sortie qu’une expulsion pour un tacle mal maîtrisé sur Kylian Mbappé, en finale de la Coupe de France face au PSG (0-1). Ce dernier gâchera forcément l’image d’un joueur pourtant doté d’un état d’esprit remarquable.

Perrin a accepté un dernier salaire à 5 000 € brut mensuel !

À ce titre, L’Équipe nous apprend dans son édition du jour que Perrin avait accepté de prolonger son contrat, à 5 000 € brut le mois de juillet, pour revenir au Stade de France ! On se rappelle que les deux parties avaient connu quelques semaines de négociations avant de parapher ce nouveau contrat court. Les tractations ne devaient pas buter sur les modalités financières.