ASSE : Loïc Perrin, son avenir se précise

true

Loïc Perrin, qui vient juste de raccrocher les crampons, devrait effectuer sa reconversion à l’ASSE. Mais aussi comme consultant TV.

Sur RMC, la semaine passée, Loïc Perrin a évoqué sa reconversion. »Ma reconversion au club est prévue depuis de longues années, c’est ce qui m’a aussi aidé à arrêter car ça m’a permis de me projeter sur la suite, a-t-il expliqué. Savoir que je restais dans mon club a été une chose importante. Cette reconversion, ça fait un moment qu’on en parle car j’avais prévenu le club en février que c’était ma dernière saison. Moi, ce que j’ai toujours voulu faire, c’est apprendre un nouveau métier. Quand on est joueur, on connaît le terrain mais quand on passe de l’autre côté, il faut apprendre un nouveau métier. J’arrive avec aucune prétention, j’ai demandé de découvrir un peu tous les services du club pour voir ce qui va me plaire et moins me plaire. Je resterai forcément proche du sportif car je pense que c’est ce qui me correspond le mieux, c’est ce que je connais le mieux. Mais j’ai envie de découvrir toutes les composantes du club. »

« J’ai plein de choses à apprendre »

A 35 ans, l’ancien capitaine des Verts devrait donc passer par une période d’apprentissage et d’observation. « Pour l’instant, ça ne m’intéresse pas d’être entraîneur, d’être sur le terrain. D’ailleurs je n’ai pas forcément passé de diplôme dans ce domaine jusqu’à présent. Je me vois plus dans la direction sportive. Roland Romeyer a évoqué la possibilité que je puisse un jour être président du club, j’ai lu ça. On partage les mêmes valeurs. Roland est stéphanois, il est là depuis des années. C’est dans ce sens-là qu’il a évoqué ça mais je n’ai pas envie d’être président de Saint-Etienne, ou peut-être dans plusieurs années. D’ici-là j’ai plein de choses à apprendre. J’ai déjà passé le DUGOS, je l’ai validé dans cette optique-là, j’avais anticipé. L’objectif c’est de faire Limoges mais la prochaine session n’est qu’en 2021. »

Un rôle de consultant l’attend à Téléfoot

Toutefois, le néo-retraité est pressenti pour un autre rôle : celui de consultant. Au même titre qu’Alain Perrin, son ancien coach à l’ASSE, il pourrait intégrer l’équipe de consultants de Téléfoot, le nouveau diffuseur de 80 % de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Et imiter ainsi Fabrizio Ravanelli, Christophe Jallet, Benoît Cheyrou, Mathieu Bodmer, Florent Balmont, Nicolas Douchez, Benjamin Nivet ou encore Pierre-Yves André, qui se sont déjà engagés avec la chaîne, qui a confirmé l’arrivée de Perrin ce lundi sur Twitter.