ASSE : l’OM veut accueillir les Verts devant 20 000 personnes !

Pour la première journée de Ligue 1, l’ASSE se déplacera sur la pelouse de l’OM. Le club olympien veut accueillir 20 000 personnes pour ce choc.

Dans dix jours, l’ASSE débutera sa saison de Ligue 1 par un déplacement périlleux au Stade Vélodrome. Historiquement, ce voyage ne réussit pas aux Verts. Mais, le contexte sanitaire pourrait avantager les hommes de Claude Puel. Mardi après-midi, l’État a prolongé jusqu’à octobre la jauge de 5000 personnes à l’intérieur des enceintes sportives. Ces préventions sont prises pour lutter contre la propagation du Covid-19.

Néanmoins, l’OM ne l’entend pas de cette oreille. La direction phocéenne va demander une dérogation auprès du préfet pour accueillir… 20 000 personnes ! Dans son édition du jour, l’Equipe en dit plus sur les détails de la dérogation. « Dans ce dossier, on explique bien que la configuration du Vélodrome permet d’isoler les quatre tribunes. Elles pourraient ainsi contenir chacune 5000 spectateurs de manière bien distincte avec, à chaque fois, des entrées et des sorties séparées, permettant de respecter la distanciation sociale lors de l’accès dans les travées, ainsi que des gestes barrières. »

La décision de la préfecture sera connue dans les prochains jours. Pour l’heure, l’OM n’a pas mis en vente les places pour ce match, ni lancé sa campagne d’abonnements pour les supporters. Ces derniers pourraient jouer un rôle important dans ce choc en ouverture de la Ligue 1. Parti à Dinard se préparer, l’ASSE visera un gros coup pour lancer de manière idyllique son nouvel exercice.