ASSE, LOSC – Exclu : un gardien de Ligue 1 épate vraiment Jérémie Janot

En interview dans But ASSE, l’ancien gardien des Verts Jérémie Janot ne tarit pas d’éloges sur Mike Maignan, le portier du LOSC.

Aujourd’hui entraîneur des gardiens de Valenciennes, Jérémie Janot, l’ancien gardien emblématique de l’ASSE, a notamment été interrogé sur les actuels portiers de L1. Et à lui d’en citer deux : le Brestois Larsonneur et le Lillois Maignan.

« On me compare souvent à Larsonneur et je trouve que c’est flatteur pour moi. Il est excellent, a glissé Janot. Avec Jérôme Prior, on est allés plusieurs fois à Lille et Mike Maignan nous a impressionnés. Il a tout : les qualités athlétiques, la lecture du jeu, la technique, pied droit, pied gauche… C’est vraiment le gardien moderne. Ce n’est pas étonnant si des grands clubs européens sont sur lui. »