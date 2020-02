ASSE, LOSC : le jeune Maxence Rivera a tapé dans l’oeil de Galtier !

true

Lors de l’élimination de l’ASSE en Gambardella contre l’AC Ajaccio samedi, Maxence Rivera a séduit Jordan Galtier, fils de Christophe et coach de l’ACA.

L’invité surprise de ce début d’année à l’ASSE, c’est Maxence Rivera. Passé pro, titulaire au PSG (1-6) en Coupe de la Ligue, le petit ailier aux cheveux longs et au visage de poupon semble avoir la côte. Claude Puel loue ses qualités, en particulier son adresse et son sang-froid dans la zone de vérité. Mais avec la concurrence, Rivera devra sans doute faire ses preuves avec la réserve et les U19 sur cette fin de saison. En équipe de France U18 aussi, la semaine prochaine, à Clairefontaine.

Contre l’AC Ajaccio, samedi à L’Etrat, Rivera a vécu une désillusion : tenante du titre, l’ASSE a été éliminée de la Coupe Gambardella, aux tirs au but, par l’AC Ajaccio, qui avait sorti Montpellier au tour précédent. Mais Rivera, buteur, a quand même eu droit à des mots sympas de Jordan Galtier, le coach des U19 de l’ACA, dont le père n’est autre que Christophe Galtier, l’entraîneur du LOSC. « J’ai beaucoup aimé voir jouer Maxence Rivera, d’ailleurs je lui ai souhaité d’avoir une belle carrière. Le numéro 8 Lucas Gourna m’a plu lui aussi », a en effet confié cet autre « Galette » au site Poteaux Carrés, après la rencontre.